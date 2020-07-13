В Москве от коронавируса вылечились почти 165 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выздоровели еще 394 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 394 пациента", – заявила она.

По ее словам, общее число граждан, победивших болезнь, теперь достигло 164 954 человек.

Переболевшие коронавирусом граждане могут стать донорами плазмы, которую затем используют для лечения других пациентов. Сдать биологический материал могут только люди в возрасте от 18 до 55 лет без противопоказаний из установленного списка. Записаться на процедуру можно по телефону 8 (495) 870-45-16 в период с 9:00 до 19:00.

Согласно данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице за минувшие сутки скончались 25 пациентов с установленной пневмонией и коронавирусом.

