Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мэр Москвы Сергей Собянин на минувшей неделе объявил об очередном этапе снятия ограничений в столице, вызванных коронавирусом. Часть из них начинает действовать с 13 июля.
С понедельника отменяется обязательный масочный режим на улицах. При этом средства защиты все же потребуются в определенных случаях – в общественных местах, в транспорте и магазинах.
С 13 июля снимается ограничение на работу образовательных учреждений. Горожане могут посещать вузы, в том числе для прохождения аттестации или сдачи экзаменов. При этом университеты оставляют за собой право выбирать формат проведения испытаний. Следующий учебный год все так же планируется начать с 1 сентября.
Еще одно отмененное ограничение касается работы секций, кружков и досуговых центров. Они начинают полноценно функционировать, а вместе с тем детские лагеря, развлекательные комплексы и дискотеки. Количество одномоментных посетителей ограничили на отметке в 50% от общей вместимости площадок. Массовые мероприятия на открытом воздухе пока запрещены.
Наконец, полностью сняты коронавирусные ограничения в сфере бизнеса, предоставления услуг и некоторых других видов деятельности. Городские власти подчеркивают, что за организациями остается право выбирать, будут ли сотрудники работать из офисов или с удаленного доступа.
Следующий этап отмены ограничений запланирован на 1 августа. Возобновится работа кинотеатров и театров, снова начнутся занятия "Московского долголетия".
Накануне в Росстате сообщили, что в Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,36 на 100 тысяч человек – это 29 место среди субъектов РФ. В Оперштабе по ситуации с COVID-19 отметили значительное снижение числа случаев по сравнению с показателями месячной и двухмесячной давности.
Второй волны коронавируса в Москве не ожидается – Собянин
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