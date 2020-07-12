Москва занимает 29 место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,36 на 100 тысяч человек – это 29 место среди субъектов РФ, следует из данных Росстата.

В Оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что количество новых выявленных случаев COVID-19 за неделю на 59% меньше, чем месяц назад, и на 89% меньше, чем два месяца назад.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 46,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 33%.

Около 12,7% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 5,1% из них старше 80 лет. Еще 2,7% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России выявлено 6 615 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. На Москву приходится 679 выявленных случаев.

Ранее сообщалось, что в Первом МГМУ имени Сеченова успешно завершили испытания первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. Добровольцы провели длительный период в изоляции, соблюдая ограничения в контактах с внешним миром до начала испытаний. Дальнейший план разработки вакцины будет определен разработчиком.

