Москва онлайн: по чему скучали горожане в период пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

13 июля в Москве отменяются еще некоторые ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса. Съемочная группа Москвы онлайн пообщается с посетителями Парка Горького и узнает, чего им не хватало больше всего и по чему они сильно скучали.

С понедельника откроются аудитории вузов. Абитуриенты смогут лично отнести документы на поступление. Музыкальные, спортивные и художественные школы тоже примут учеников офлайн.

Откроются аттракционы, досуговые центры и парки культуры и отдыха. Заработают дискотеки, кружки и секции. Однако массовые мероприятия, даже на открытом воздухе, пока останутся под запретом.

Можно будет не носить маски на улице. В транспорте и других общественных местах они все еще будут обязательными, как и перчатки.

Смотрите трансляцию 13 июля в 19:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам.