"Московское долголетие" возобновит работу 1 августа

12:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Кружки и секции программы "Московское долголетие" возобновят свою работу 1 августа, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.
"Наконец, возобновляют свою работу с 1 августа кружки и секции программы "Московское долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе", – написал мэр Москвы.
Кроме того, с 13 июля снимаются ограничения на работу образовательных учреждений. Таким образом, студенты смогут посещать вузы, а абитуриенты будут сдавать экзамены в очной форме. С 1 августа в столице откроются театры, кинотеатры и концертные залы.
Проект "Московское долголетие" ушел на каникулы 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Основные активности были переведены в онлайн-формат. Дистанционно в занятиях проекта участвовали около 10 тысяч человек.
Сотрудники "Московского долголетия" организовали поддержку пожилым москвичам. Они помогали с доставкой продуктов питания и лекарств. Кроме того, они оказывали психологическую поддержку пенсионерам.
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