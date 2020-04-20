Сотрудники "Московского долголетия" оказали психологическую поддержку горожанам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты проекта "Московское долголетие" оказывают помощь и поддержку пожилым москвичам, соблюдающим режим самоизоляции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До введения в городе ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса, они организовывали досуг, помогали и консультировали горожан старшего поколения, а также обеспечивали работу кружков и секций проекта.

Сейчас в их задачи входит обеспечение доставки необходимых продуктов питания и лекарств, а также оказание психологической поддержки.

"Эпидемия внесла коррективы в привычную жизнь всех москвичей. Сейчас мы становимся свидетелями того, как в сложных условиях возникает совершенно новая система взаимопомощи и добрососедства. Представители старшего поколения должны сидеть дома, и многие из них нуждаются в помощи больше, чем в обычные будни", – напомнил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

По поручению Сергея Собянина в столице сформирован алгоритм оказания помощи жителям старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями. Именно они находятся в группе риска по заболеванию коронавирусной инфекцией.

В городе работало более девяти тысяч социальных работников, однако нагрузка на возросла, и к ним присоединились специалисты проекта "Московское долголетие". Они могут купить и доставить продукты питания, товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия, а также выгулять домашних животных и купить для них корм. Все социальные помощники прошли специальный инструктаж.

Помимо этого, специалисты проекта "Московское долголетие" делают пожилым москвичам сюрпризы, поздравляют их с днем рождения, созваниваются с ними по телефону и переписываться в мессенджерах, подбирают и отправляют им интересные материалы с рекомендациями, чем можно заняться дома в период самоизоляции.

Ранее сообщалось, что более 180 организаций "Московского долголетия" продолжает работать в онлайн-режиме во время режима самоизоляции. Для проведения занятий они используют различные способы донесения информации. Преподаватели записывают видеоуроки, проводят прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom. Используются и иные формы дистанционной подачи информации.

Для участников проекта проводят различные лекции, мастер-классы, спортивные уроки. Также для них организуют прямые эфиры с известными деятелями культуры. Все публикуется в социальных сетях "Московского долголетия".

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в дополнение к указу о режиме повышенной готовности. В соответствии с ними в тот же день временно прекратил свою деятельность проект "Московское долголетие".

С 26 марта в Москве начал действовать режим самоизоляции для горожан старше 65 лет. Мера также касалась людей, страдающих хроническими заболеваниями. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин уже для всех столичных жителей вне зависимости от возраста.