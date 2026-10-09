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09 октября, 16:08

Политика

Лукашенко пошутил над Пашиняном на фотосессии лидеров стран СНГ в Туркменистане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил над премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время общей фотосессии глав государств СНГ на саммите в Туркменистане. Об этом сообщил телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.

На опубликованном видео руководители стран выстраиваются для съемки у государственных флагов, расставленных в алфавитном порядке. Место Пашиняна оказалось между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Лукашенко.

"Никуда он от нас не денется. Будешь теперь между", – сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко задался вопросом, кому нужен армянский народ, и сам ответил: "Никому они не нужны". Президент Белоруссии также отметил, что Армении не стоит ориентироваться на Францию или США. В ответ на это Пашинян заявил, что республика нужна своим международным партнерам. Он подчеркнул, что государство востребовано у целого ряда стран и объединений.

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