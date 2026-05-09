Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 мая, 09:07

Политика

Лукашенко призвал все государства к диалогу вместо конфликтов

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении по случаю Дня Победы призвал все государства к диалогу вместо конфликтов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Сегодня мы все больше осознаем ответственность за сохранение хрупкой безопасности на планете, дабы не повторить трагедию прошлого", – сказал Лукашенко.

По его словам, долг ныне живущих поколений – быть достойными памяти героических предков. Лукашенко выразил уверенность, что правда о Великой Победе и впредь будет той высокой нравственной истиной, которая связывает поколения и определяет ценности.

Белорусский лидер подчеркнул, что 9 мая навсегда стало священной для каждого белоруса датой, напоминающей о великом подвиге воинов Красной армии, партизан и подпольщиков.

Также Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Днем Победы в Великой Отечественной войне, в том числе Владимира Путина.

"Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества", – подчеркнул он в послании президенту России.

В поздравлении премьер-министру Словакии Роберту Фицо Лукашенко заявил, что настоящая безопасность может быть обеспечена только тогда, когда она учитывает интересы каждой страны. Он отметил подвиг бойцов Красной Армии и словацких повстанцев, которые сражались за освобождение Европы от фашизма.

Путин также направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Поздравления, в частности, получили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии.

Российский лидер указал, что в этот день потомки героев воздают дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу. Кроме того, Путин во время переговоров с Лукашенко в Кремле назвал День Победы основным праздником для россиян и белорусов.

Читайте также


политикаДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика