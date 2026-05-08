Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с 81-й годовщиной Победы

Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поздравления, в частности, получили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии. Отмечается, что Путин пожелал ветеранам и труженикам тыла здоровья, долголетия и бодрости духа.

Президент России указал, что в этот день потомки героев воздают дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, приближая Победу над захватчиками. Кроме того, в обращению к молдавскому и грузинскому народу Путин призвал их сохранять память о событиях ВОВ.

Ранее стал известен список глав иностранных делегаций, которые прибудут в Москву на празднование Дня Победы. На празднике будут президент Абхазии Бадра Гунба и его супруга, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, лидер Южной Осетии Алан Гаглоев и председатель правительства Словакии Роберт Фицо.

Кроме того, ожидается делегация из Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины), включая президента Синиша Карана, председателя Народной скупщины Ненада Стевандича с супругой и председателя партии "Союз независимых социал-демократов" республики Милорада Додика с супругой.

