Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 12:55

Сергей Собянин вручил ветеранам памятные знаки "85 лет битвы за Москву"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В преддверии Дня Победы Сергей Собянин вручил москвичам – участникам Великой Отечественной войны Екатерине Евдокимовой, Семену Люлько и Владимиру Фомину памятные нагрудные знаки "85 лет битвы за Москву".

Мэр поздравил их с наступающим праздником и сказал, что рад их видеть в добром здравии.

"И еще одна дата, которая исполняется в этом году: 85 лет Битвы под Москвой. Героическое, историческое событие, участниками которого были вы", – подчеркнул Собянин.

Градоначальник рассказал, что жители столицы строили оборонительные сооружения, защищали город от налетов вражеской авиации и вставали в ряды ополчения. От имени москвичей и себя лично Собянин выразил глубокую благодарность Евдокимовой, Люлько и Фомину.

"Вы прошли от Москвы до Берлина, прошли всю войну, слава Богу, остались живыми и здоровыми. И после войны вложили свой труд, энергию и талант в восстановление Москвы и нашей страны. Мы гордимся вами, и я с большим удовольствием сегодня (8 мая. – Прим. ред.) вручу вам нагрудный знак "85 лет битвы за Москву", – добавил глава города.

Собянин поблагодарил ветеранов за то, что они, несмотря на возраст, занимают активную жизненную позицию и помогают воспитывать подрастающее поколение.

В декабре этого года исполнится 85 лет с начала контрнаступления войск СССР в Битве под Москвой. По случаю юбилея столичное правительство учредило памятный знак "85 лет битвы за Москву", который вручается ветеранам ВОВ. Его могут получить:

  • лица, награжденные медалью "За оборону Москвы";
  • военные, принимавшие участие в обороне Москвы с 19 октября 1941 года по 20 апреля 1942 года;
  • граждане, трудившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы в период с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

Ожидается, что награды будут удостоены свыше 150 ныне здравствующих ветеранов.

Ранее Собянин принял участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вместе с ним в мероприятии участвовали военный комендант Москвы Евгений Селезнев, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, а также представители кадетского движения. В ходе церемонии присутствующие также почтили память погибших минутой молчания и прослушали гимн России.

