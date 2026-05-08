08 мая, 12:41Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский
Аэропорт Жуковский временно не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Там подчеркнули, что данные меры вводятся для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения связаны с атакой беспилотников на столичный регион. Сергей Собянин сообщал, что начиная с 7 мая было уничтожено уже 88 дронов на подлете к Москве.
В целях безопасности в ограниченном режиме функционирует столичный аэропорт Домодедово. Рейсы выполняются по согласованию с соответствующими органами.
Также временные ограничения вводились и во Внуково, однако позже были сняты.
