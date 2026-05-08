Верховный суд РФ не нашел экспертиз, после которых запретили публикации на "ЯПлакалъ"

08 мая, 11:59

Верховный суд РФ не нашел экспертиз, после которых запретили публикации на "ЯПлакалъ"

Фото: Москва 24/Роман Балаев​

Верховный суд России после изучения материалов по ресурсу "ЯПлакалъ" не нашел экспертиз, на основании которых были запрещены публикации сайта. Об этом рассказал ТАСС источник в судебной системе.

Он также добавил, что данное дело будет рассматриваться в Мосгорсуде в пятницу, 8 мая.

Ранее сообщалось, что Чертановский суд Москвы признал экстремистскими юмористические материалы с портала "ЯПлакалъ" и двух сайтов с анекдотами. Инстанция объявила шутки оскорбительными и запретила их распространение.

При этом позже в пресс-службе Роскомнадзора добавили, что не смогли внести портал в реестр запрещенных. Это связано с тем, что суд не указал ни конкретные материалы, признанные запрещенными, ни ссылки на страницы сайта, где они размещены. В ведомстве пояснили, что направят в суд запрос для уточнения конкретных страниц.

