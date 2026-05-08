Нурлан Сабуров высказался о комиках в политике

Во время концерта в Дубае казахстанский комик Нурлан Сабуров поделился мнением о комиках в политике, сообщает РИА Новости.

По его словам, ему предлагали стать мэром Степногорска. Однако ставить юмориста политическим руководителем плохая идея, поскольку он назначил бы "всех своих друзей", считает Сабуров.

Во время концерта комик несколько раз обратился к залу с просьбой не снимать выступление, поскольку посчитал, что его слова могут вырвать из контекста.

В конце января Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Решение было принято в рамках обеспечения национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Согласно предположению журналистов, основанием для запрета стали нарушения миграционного и налогового законодательства – юморист хотел легализовать доходы, полученные в РФ, через посредников, не соблюдая установленные правила.

После запрета на въезд Сабуров вернулся в Казахстан. Комитет национальной безопасности республики, в свою очередь, начал проверку в его отношении по статье о наемничестве. Она была организована, поскольку артист Марат Турымбетова заявил о том, что летом 2025 года Сабуров перед армии РФ в зоне СВО 10 мотоциклов.

