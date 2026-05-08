Сергунина: акцию "Ночь в музее" проведут на 170 столичных площадках

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 16 на 17 мая в Москве пройдет ежегодная акция "Ночь в музее". Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, для горожан и туристов подготовили экскурсии и лекции, концерты и спектакли, выставки и творческие встречи.

"Акцию проведут в столице в юбилейный, 20-й раз. Она объединит 170 площадок, среди которых музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", биокластер на ВДНХ и многие другие", – отметила Сергунина.

Старт программе дадут в новом здании Московской государственной картинной галереи народного художника России Василия Нестеренко. Здесь прочтут стихотворения известных поэтов, таких как Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Александр Блок, Валерий Брюсов, Борис Пастернак. Также гостей ждет концерт – прозвучат вокальные произведения XVI–ХIХ веков и композиции Сергея Рахманинова и Александра Скрябина.

Государственный музей А. С. Пушкина приглашает на экскурсию "Экспозиция на Пречистенке. История, тайны, открытия". На ней аудиторию познакомят с работой учреждения, редкими рукописями и книгами, связанными с жизнью и творчеством великого классика.

В Государственном музее обороны Москвы расскажут о подвиге героев-панфиловцев во время Великой Отечественной войны, а на творческом занятии юные участники нарисуют картины, посвященные мужеству защитников Родины.

На площадках Московского государственного музея С. А. Есенина запланирован иммерсивный спектакль. В центре его сюжета окажется поэма "Черный человек" и другие произведения поэта.

В Музее Москвы пройдет мастер-класс по русским народным танцам, в музее-заповеднике "Коломенское" представят интерактивную постановку "Теремок", а в Государственном Дарвиновском музее — точные миниатюрные модели динозавров из частной коллекции.

Кроме того, стоит заглянуть и в музей-заповедник "Царицыно". Тут жителей и гостей столицы ждут уличные выступления актеров, музыкантов и акробатов, кинопоказы и органный концерт.

Насыщенную программу подготовили и на ВДНХ. Например, в центре "Космонавтика и авиация" проведут экскурсию "В единстве – наша сила", а в музее славянской письменности "Слово" – обзорную прогулку "Язык – сокровище народа".

В музее "Атом" пройдут квесты, квизы и встреча книжного клуба, а в Музее городского хозяйства Москвы – мастер-класс по созданию кокошников, концерт вокального ансамбля и лекция, посвященная истории столицы.

Регистрация на мероприятия "Ночи в музее" откроется 12 мая в 12:00 на официальной странице акции.

Ранее сообщалось, что с 11 по 17 мая жители и гости столицы смогут бесплатно посетить музеи в рамках акции "Московская музейная неделя". В понедельник, 11 мая, можно посетить музей-панораму "Бородинская битва". Посетители ознакомятся не только с постоянной экспозицией, но и с тематическими выставками, такими как "Нюрнберг. 80 лет уроку истории" и "Ярославские ратники на защите Отечества".

