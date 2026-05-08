Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 11:28

Общество
Главная / Новости /

Хирург Визгалов: прокол стопы ржавым гвоздем может обернуться столбняком

Хирург рассказал, с какими рисками можно столкнуться, наступив на ржавый гвоздь

Фото: 123RF.com/pingphoto17

Прокол стопы ржавым гвоздем – это не поверхностная царапина, а глубокая рана с высоким риском инфицирования. Об этом "Газете.ру" заявил заведующий хирургическим отделением стационара одной из клиник Сергей Визгалов.

По словам врача, если гвоздь остался в стопе, то вытаскивать его нужно аккуратно, не делая резких движений и стараясь не расширять повреждение. После этого нужно оценить глубину раны и ее состояние. Затем следует тщательно вымыть поврежденную ногу с мылом, обработать рану антисептиком, перебинтовать или заклеить повреждение пластырем.

Если прокол от гвоздя оказался глубоким, повреждена не только кожа, но и ткани, то кровотечение может быть обильным. Для его остановки подойдет чистая ткань, бинт или ватный тампон, смоченный антисептиком.

"Даже если боль уменьшилась, а рана выглядит незначительной, и нет никакого отека, необходимо обязательно показаться хирургу. Врач проверит, не осталось ли внутри инородных частиц, и оценит риск осложнений", – сказал Визгалов.

Он уточнил, что главной угрозой при таком повреждении является инфекция, которая может развиваться спустя несколько часов или дней. В лучшем случае, указал собеседник издания, последствия ограничиваются небольшим воспалением, в худшем – есть риски заражения столбняком.

Столбняк – это опасная инфекция, которая развивается при попадании бактерий в рану. Споры возбудителя заболевания могут находиться в почве и на металлических поверхностях. При неблагоприятных сценариях возможно развитие тяжелых состояний вплоть до сепсиса.

Специалист подчеркнул, что в таких ситуациях нужно срочно обращаться к врачу, который оценит степень повреждения, риски инфицирования, необходимость приема антибиотиков и вакцинации. Если у пациента нет информации по поводу прививки, то в целях профилактики ему вводят анатоксин, помогающий сформировать иммунитет против столбняка.

Ранее в России зарегистрировали первую отечественную вакцину против коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых. Одна доза препарата содержит комплекс антигенов, обеспечивающих иммунитет против перечисленных заболеваний на срок до 10 лет. Регистрационное удостоверение на вакцину выдал Минздрав РФ.

Читайте также


общество

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика