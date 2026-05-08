Хирург Визгалов: прокол стопы ржавым гвоздем может обернуться столбняком

Прокол стопы ржавым гвоздем – это не поверхностная царапина, а глубокая рана с высоким риском инфицирования. Об этом "Газете.ру" заявил заведующий хирургическим отделением стационара одной из клиник Сергей Визгалов.

По словам врача, если гвоздь остался в стопе, то вытаскивать его нужно аккуратно, не делая резких движений и стараясь не расширять повреждение. После этого нужно оценить глубину раны и ее состояние. Затем следует тщательно вымыть поврежденную ногу с мылом, обработать рану антисептиком, перебинтовать или заклеить повреждение пластырем.

Если прокол от гвоздя оказался глубоким, повреждена не только кожа, но и ткани, то кровотечение может быть обильным. Для его остановки подойдет чистая ткань, бинт или ватный тампон, смоченный антисептиком.

"Даже если боль уменьшилась, а рана выглядит незначительной, и нет никакого отека, необходимо обязательно показаться хирургу. Врач проверит, не осталось ли внутри инородных частиц, и оценит риск осложнений", – сказал Визгалов.

Он уточнил, что главной угрозой при таком повреждении является инфекция, которая может развиваться спустя несколько часов или дней. В лучшем случае, указал собеседник издания, последствия ограничиваются небольшим воспалением, в худшем – есть риски заражения столбняком.

Столбняк – это опасная инфекция, которая развивается при попадании бактерий в рану. Споры возбудителя заболевания могут находиться в почве и на металлических поверхностях. При неблагоприятных сценариях возможно развитие тяжелых состояний вплоть до сепсиса.

Специалист подчеркнул, что в таких ситуациях нужно срочно обращаться к врачу, который оценит степень повреждения, риски инфицирования, необходимость приема антибиотиков и вакцинации. Если у пациента нет информации по поводу прививки, то в целях профилактики ему вводят анатоксин, помогающий сформировать иммунитет против столбняка.

