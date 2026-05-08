Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 12:09

Политика

МИД Латвии выразил России протест из-за украинских БПЛА

Фото: 123RF.соm/algisb

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии вызвало временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина из-за падения украинских беспилотников на нефтебазе в городе Резекне. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дипломату была вручена нота протеста, осуждающая инцидент, когда несколько БПЛА вошли в воздушное пространство муниципалитетов Резекне, Балви и Лудзы из воздушного пространства РФ.

При этом доказательств того, что дрон залетел на территорию Латвии со стороны России, приведено не было.

Беспилотник разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной Латвии 7 мая. Были повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. По факту ЧП латвийская полиция возбудила уголовное дело.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс указал на то, что в республику могли залететь дроны, которые были направлены со стороны Украины в Россию. Однако он добавил, что эти предположения нужно подтвердить.

Читайте также


политика

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика