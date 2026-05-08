На площадках "Московской весны" пройдут мастер-классы ко Дню Победы

Фестиваль "Московская весна" подготовил специальную программу ко Дню Победы. На городских площадках с 8 по 11 мая пройдут десятки тематических мастер-классов, посвященных истории Великой Отечественной войны, фронтовому быту, технике, медицине и полевой кухне, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На проезде Серебрякова откроется шале "Фронтовой подвижный госпиталь". 9 мая в 13:00 там пройдет мастер-класс "Чемоданчик медика", в 15:00 гостей научат изготавливать фетровые материалы для оказания первой помощи, а в 16:00 состоится занятие по анатомии. 10 мая в 14:00 детей познакомят с навыками пеленания, 11 мая в 17:00 снова проведут мастер-класс по созданию докторского чемоданчика, а в 18:00 – занятие по пошиву медицинского халата.

На Стартовой улице заработает "Полевая редакция". 9 мая в 13:00 и 16:00 участники создадут памятные фотокубики на занятии "Летопись времен", а в 14:00 смогут оформить боевой листок о своих родственниках, являвшихся участниками войны. 10 мая в 13:00 и 17:00 здесь будут делать стенгазеты о советских моряках, а с 18:00 до 18:45 пройдет мастер-класс "Поэзия Победы" по мотивам стихов Ольги Берггольц. 11 мая в 14:00 и 17:00 состоится выпуск "Газеты Победы".

На улице Вешняковской 9 мая в 13:00 пройдет занятие "Авиация России: крылья будущего" с созданием 3D-моделей самолетов, а в 14:00 гости познакомятся с наследием Сергея Королева и создадут модель космического объекта.

10 мая в 15:00 посетителям покажут "Великую технику Победы", в 16:00 заработает аэродинамический комплекс "Планер Победы". 11 мая в 17:00 участники соберут шифровальную машинку "Цезарь", а в 18:00 – модель инженерного моста.

На улице Матвеевской 9 мая в 14:00 и 16:00 пройдут занятия по созданию ботанических дневников растений, которыми пользовались в годы войны. 10 мая в 16:00 и 18:00 здесь состоится мастер-класс "Зеленая аптека", а 11 мая в 14:00 и 17:00 гости смогут собрать композиции из трав и цветов.

На пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской 9 мая в 14:00 пройдет акварельный мастер-класс по мотивам книги Аркадия Гайдара "Тимур и его команда". 10 мая в 16:00 участники создадут открытку "Победный май", а в 17:00 – авторские открытки ко Дню Победы. 11 мая в 14:00 и 17:00 состоится мастер-класс "Почта военная" по мотивам произведений Самуила Маршака.

Кулинарная программа также будет посвящена блюдам военных лет. 8 мая в 17:00 на улице Ключевой и в музее-заповеднике Коломенское приготовят макароны по-флотски.

9 мая в 13:00 на улице Профсоюзной, бульваре Дмитрия Донского и улице Теплый Стан сварят гороховый полевой суп, а в 14:00 там же приготовят перловку с мясом и овощами. 10 мая в 16:00 на Мичуринском проспекте гости смогут попробовать щи из кислой капусты. 11 мая с 18:00 до 18:45 на улице Святоозерской, в сквере у Гольяновского пруда и возле станции метро "Некрасовка" пройдет мастер-класс по приготовлению солдатской каши.

Кроме того, 9 мая в 13:00 на улице Краснодарской, бульваре Дмитрия Донского и в сквере у станции метро "Некрасовка" приготовят перловую кашу по-бородински. 10 мая в 15:00 на площади Славы сварят костровую уху, а в 13:00 на Коптевском бульваре и улице Грекова – рассольник с тушенкой. 11 мая в 15:00 на улице Стартовой гости смогут попробовать армейский кулеш.

Всего для москвичей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные мероприятия. Посетителей ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, лекции, кинопоказы и многое другое.