Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 12:54

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже 91 БПЛА, летевшего на Москву

Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевшие на Москву. Об этом сообщил в пятницу, 8 мая, Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр подчеркнул, что сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Это уже 91-й беспилотник, сбитый в ходе продолжающейся атаки на столицу. На фоне этого временно не принимает и не выпускает самолеты аэропорт Жуковский. В ограниченном режиме функционирует и Домодедово.

Всего министерство обороны России зафиксировало 1 630 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на объявленное с 8 мая перемирие, украинская сторона продолжает обстрелы.

мэр Москвыпроисшествиягород

