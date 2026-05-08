Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани.

Также отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

До этого временные ограничения были введены в аэропорту Внуково. Воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы.

Ограничения в столичных аэропортах действуют на фоне сообщений о ликвидации дронов, летевших в сторону Москвы. Всего, по информации Сергея Собянина, на данный момент было сбито восемь БПЛА. С начала 7 мая – 69.