07 мая, 23:24Спорт
"Краснодар" сыграет со "Спартаком" в суперфинале Кубка России по футболу
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Футбольный клуб "Краснодар" стал вторым финалистом Фонбет – Кубка России. В ответном матче финала "пути РПЛ" краснодарцы на своем поле обыграли московское "Динамо".
Основное и дополнительное время встречи, как и первая игра, завершились нулевой ничьей. Судьбу путевки решила серия послематчевых пенальти, где точнее оказались хозяева поля – 6:5.
В суперфинале турнира "Краснодар" встретится с московским "Спартаком", который ранее одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0.
Игра прошла на "Лукойл-Арене". Единственный гол забил игрок "Спартака" Руслан Литвинов на 10-й минуте встречи.
