Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 20:09

Спорт

В WADA заявили, что не имеют отношения к отстранению российских спортсменов

Фото: Getty Image/NurPhoto/Dominika Zarzycka

Ограничения, из-за которых российские атлеты не могут участвовать в международных турнирах, связаны с проведением спецоперации на Украине, а не с нарушениями антидопинговых правил. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В организации напомнили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с 2020 года не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Чтобы проверить выполнение российской стороной всех необходимых требований, нужно направить в РФ группу. Однако в WADA назвали это невозможным.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не отменять рекомендации о недопуске к соревнованиям в отношении российских спортсменов. При этом организация посоветовала международным федерациям снять ограничения с атлетов, которые представляют Белоруссию, так как Национальный олимпийский комитет республики соответствует критериям и Олимпийской хартии.

Кроме того, в МОК выразили обеспокоенность по поводу недавнего расследования WADA в отношении руководства РУСАДА. Тогда гендиректор РУСАДА Вероника Логинова отвергла обвинения WADA, указав, что спокойно относится к проводимому расследованию.

В феврале 2022 года организация рекомендовала международным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов до международных турниров. В марте 2023-го МОК призвала допускать спортсменов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе. Но это решение распространялось только на индивидуальные соревнования.

Уже в декабре 2025 года организация рекомендовала спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна. Это решение распространяется на граждан России и Белоруссии как в индивидуальных, так и в командных видах спорта.

Читайте также


спортполитика

Главное

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

Стоит ли усиливать контроль за подростками в соцсетях?

Мера важна из-за отсутствия у детей чувства ответственности за свои публикации

Читать
закрыть

К чему приведет расширение оснований для лишения водительских прав?

Эксперты уверены: мера может положительно сказаться на безопасности вождения

Читать
закрыть

Как спасти оставленных в автомобиле на жаре животных?

Сначала нужно посмотреть под лобовое стекло – многие оставляют записки с номером владельца

Читать
закрыть

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика