21 апреля, 11:40

Глава РУСАДА Логинова заявила, что не получила никакого обвинения от WADA

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что не получала никакого официального обвинения от Всемирного антидопингового агентства (WADA), но спокойно относится к расследованию.

"Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано начать расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего", – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что не имеет отношения к пробам и данным, связанным с Олимпийскими играми в Сочи 2014 года, поэтому "абсолютно спокойна". Кроме того, Логинова указала, что ей "будет интересно выяснить", что вместо нее ездил в Пусан в 2025 году на международную конференцию WADA и обсуждал "определенные темы" от ее имени, поскольку самой Логиновой там не было.

По ее словам, статья The New York Times, в которой ее обвиняют в причастности к допинговым махинациям, состоит из "вот таких недостоверных фактов".

Ранее WADA сообщило о начале расследования в отношении Логиновой. В феврале 2025 года появилась информация, что она якобы участвовала в сокрытии допинга во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

В агентстве подчеркнули, что очень "серьезно относятся к этим обвинениям" и уведомили об этом независимый отдел расследований (РРР).

