Глава РУСАДА Логинова заявила, что не получила никакого обвинения от WADA

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что не получала никакого официального обвинения от Всемирного антидопингового агентства (WADA), но спокойно относится к расследованию.

"Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано начать расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего", – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что не имеет отношения к пробам и данным, связанным с Олимпийскими играми в Сочи 2014 года, поэтому "абсолютно спокойна". Кроме того, Логинова указала, что ей "будет интересно выяснить", что вместо нее ездил в Пусан в 2025 году на международную конференцию WADA и обсуждал "определенные темы" от ее имени, поскольку самой Логиновой там не было.

По ее словам, статья The New York Times, в которой ее обвиняют в причастности к допинговым махинациям, состоит из "вот таких недостоверных фактов".

Ранее WADA сообщило о начале расследования в отношении Логиновой. В феврале 2025 года появилась информация, что она якобы участвовала в сокрытии допинга во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

В агентстве подчеркнули, что очень "серьезно относятся к этим обвинениям" и уведомили об этом независимый отдел расследований (РРР).

