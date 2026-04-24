24 апреля, 08:30

Общество
Юрист Шайдуллина: беременных и подростков нельзя привлекать к работе в праздники

Юрист напомнила, кого нельзя привлечь к работе в праздники

Фото: 123RF.com/golubovy

Беременных, несовершеннолетних, а также сотрудников, не давших письменного согласия, нельзя привлечь к труду в праздничные дни. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она отметила, что по закону руководство вправе вызывать сотрудника на работу в праздничный день, даже если подчиненный не дал на это своего согласия, лишь в крайних случаях. Например, когда это необходимо для предотвращения производственной аварии или устранения ее последствий.

Также это возможно, если сотрудник необходим для работы, помогающей избежать несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества руководства. Еще такое право распространяется во время чрезвычайного или военного положения или для срочных работ при чрезвычайных обстоятельствах (пожар, наводнение), добавила эксперт.

В остальных же случаях привлечь сотрудника к выполнению обязанностей в выходной или праздник возможно только с его письменного согласия. Исключение – беременные и несовершеннолетние: по закону они вообще не должны трудиться в такие дни, даже если не против.
Рината Шайдуллина
юрист в области трудового права и охраны труда

Согласившимся выйти на работу важно помнить, что их труд обязаны оплачивать в двойном размере. Также вместо этого можно воспользоваться правом на отгул. В таком случае рабочий день в праздник оплатят как обычно, зато потом в течение года дадут выходной по желанию подчиненного. Правда, он уже будет неоплачиваемым, отметила Шайдуллина.

"Кстати, если сотрудник выйдет в праздник всего на несколько часов, оплачивать будут только их, а вот отгул за сам факт выхода все равно можно взять на целый день", – отметила эксперт.

Подчиненным, которых руководство незаконно заставляет выйти на работу без их согласия, юрист советует обращаться с жалобой в Государственную инспекцию труда и в прокуратуру. В этом случае работодатель рискует получить штраф по статье о нарушении трудового законодательства (ст. 5.27 КоАП РФ) в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, пояснила Шайдуллина.

Ранее учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, что беременные и родители ребенка до 14 лет могут на законных основаниях попросить работодателя установить индивидуальный график труда. Такие сотрудники способны официально выполнять свои обязанности определенное количество часов, однако и оплата будет соответствующая.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

