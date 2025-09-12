Эксперт Митрофанова: родители детей до 14 лет могут работать по индивидуальному графику

Фото: 123RF/iakovenko

Беременные и родители ребенка до 14 лет могут на законных основаниях попросить работодателя установить индивидуальный график труда. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

Ранее аналитики выяснили, что 18% россиян хотели бы начинать рабочий день на 1 час позже, чем сейчас. Еще 9% – на 2 часа, а 5% – на 3 и более, сообщили "Известия" со ссылкой на исследование сервиса по трудоустройству.

По словам Митрофановой, изменить свой график работы непросто.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Согласно статье Трудового кодекса о дисциплине труда и трудовом распорядке (189 ТК РФ) режим работы прописывается в правилах внутреннего распорядка. Это документ организации, соответственно руководство может вносить изменения, меняя тем самым график работы подчиненных, а вот они – нет.

В то же время в договоре сотрудника может быть прописан индивидуальный график. Однако он тоже считается утвержденным, поэтому работодатель или подчиненный не имеют права менять его без согласия друг друга.

"Однако в обоих случаях стороны имеют право договориться и внести корректировки. Насколько легко этого будет добиться, зависит от условий конкретной компании и желания, возможности работодателя пойти навстречу сотруднику", – отметила эксперт.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Правда, есть категории работников, которым нельзя отказать в установлении индивидуального режима труда. Это беременные, те, кто ухаживает за больным членом семьи, и один из родителей детей в возрасте до 14 лет. А если ребенок инвалид, то до 18 лет. Эти граждане могут установить себе любое количество трудовых часов, однако и оплата будет пропорциональна отработанному времени.

Если руководство не соглашается на условия сотрудников, у которых есть право на индивидуальный график, работник может обратиться в суд, добавила Митрофанова.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что, если сотрудника не было на работе более 4 часов, его могут уволить. За более короткое отсутствие последует дисциплинарное взыскание, которое в следующий раз также может обернуться увольнением, предупредила специалист.

