Эксперт Митрофанова: родители детей до 14 лет могут работать по индивидуальному графику

12 сентября, 19:09Общество
Фото: 123RF/iakovenko
Беременные и родители ребенка до 14 лет могут на законных основаниях попросить работодателя установить индивидуальный график труда. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.
Ранее аналитики выяснили, что 18% россиян хотели бы начинать рабочий день на 1 час позже, чем сейчас. Еще 9% – на 2 часа, а 5% – на 3 и более, сообщили "Известия" со ссылкой на исследование сервиса по трудоустройству.
По словам Митрофановой, изменить свой график работы непросто.
В то же время в договоре сотрудника может быть прописан индивидуальный график. Однако он тоже считается утвержденным, поэтому работодатель или подчиненный не имеют права менять его без согласия друг друга.
"Однако в обоих случаях стороны имеют право договориться и внести корректировки. Насколько легко этого будет добиться, зависит от условий конкретной компании и желания, возможности работодателя пойти навстречу сотруднику", – отметила эксперт.
Если руководство не соглашается на условия сотрудников, у которых есть право на индивидуальный график, работник может обратиться в суд, добавила Митрофанова.
Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что, если сотрудника не было на работе более 4 часов, его могут уволить. За более короткое отсутствие последует дисциплинарное взыскание, которое в следующий раз также может обернуться увольнением, предупредила специалист.