Юрист Яковлева: сотрудник может оспорить лишение премии в суде

Сотрудника могут лишить премии, если он сломал офисную технику или опоздал на работу, однако в ряде случаев это решение можно оспорить в суде. Об этом Москве 24 рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Ранее стало известно, что 41% россиян считают премии на работе обязательной частью дохода. При этом основной причиной для лишения выплат респонденты назвали нарушение трудовой дисциплины, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса.

По словам Яковлевой, проблемы с дисциплиной действительно могут стать законным поводом для лишения работника премии. Но только в том случае, если ее начисление зависит от отсутствия дисциплинарных взысканий, а это положение указано в локальном нормативном акте.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Если такой пункт есть, то лишить выплаты могут и в случаях, когда сотрудник опаздывал на работу, или ломал какую-либо офисную технику, или не соблюдал правила охраны труда.

Причем, если работник выполнил все остальные необходимые требования – сделал нужное количество продукции, оказал услуги для определенного числа клиентов и так далее, работодатель вправе начислить премию, но уменьшить ее за проступок, отметила Яковлева.

"При этом нельзя забывать, что с 1 сентября 2025 года были внесены поправки в статью об установлении заработной платы (135 ТК РФ). Согласно им, размер снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы более чем на 20%", – сказала юрист.

Эксперт подчеркнула, что в целом сотрудник имеет право оспорить решение руководства.

"Но нужно учитывать условия выплаты премии, прописанные в локальном документе организации. В тексте может быть указано огромное количество критериев, являющихся основанием для неначисления. При этом формулировки могут быть самые разные, вплоть до того, что премия полагается, если позволяют финансовые возможности организации. И тут судиться будет бесполезно", – пояснила Яковлева.

