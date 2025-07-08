Эксперт Митрофанова: работодатель не может запретить отлучаться по делам в обед

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Охранникам и сотрудникам предприятий непрерывного цикла нельзя уходить с работы на обед. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

Она отметила, что время начала и окончания рабочего дня, а также перерыва на обед прописывается в правилах внутреннего трудового распорядка либо в договоре конкретного работника.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика Согласно статье 108 Трудового кодекса, перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и, соответственно, не оплачивается. Таким образом, сотрудник может заниматься в этот период своими делами. В том числе ходить на прогулку, по магазинам или на прием к врачу. Работодатель не вправе это запретить.

В то же время сотрудник не должен выходить за временные пределы перерыва. В противном случае это считается нарушением трудовой дисциплины, предупредила Митрофанова.

"Надо отметить, что, если с сотрудником что-то случится за пределами территории организации во время обеда, который не считается рабочим временем, работодатель не будет нести за это ответственность. Если же несчастный случай произойдет на работе даже после ее окончания, руководство обязано провести расследование", – отметила специалист.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика В то же время руководство может не исключать перерыв на отдых и обед из рабочего времени, если условия труда не позволяют отлучиться со своего места. Например, когда речь идет об охраннике или сотруднике производства непрерывного цикла. В этом случае он не может уйти с работы во время обеда и должен есть только на территории работодателя.

Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова рассказала, что работодатель может оплатить больничный, если сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения. Пособие по временной нетрудоспособности в этом случае будет выплачивается в размере 60% от среднего заработка вне зависимости от страхового стажа.