Эксперт Митрофанова: работодатель не может запретить отлучаться по делам в обед

08 июля, 16:23Общество
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Охранникам и сотрудникам предприятий непрерывного цикла нельзя уходить с работы на обед. Об этом Москве 24 рассказала учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.
Она отметила, что время начала и окончания рабочего дня, а также перерыва на обед прописывается в правилах внутреннего трудового распорядка либо в договоре конкретного работника.
В то же время сотрудник не должен выходить за временные пределы перерыва. В противном случае это считается нарушением трудовой дисциплины, предупредила Митрофанова.
"Надо отметить, что, если с сотрудником что-то случится за пределами территории организации во время обеда, который не считается рабочим временем, работодатель не будет нести за это ответственность. Если же несчастный случай произойдет на работе даже после ее окончания, руководство обязано провести расследование", – отметила специалист.
Ранее заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова рассказала, что работодатель может оплатить больничный, если сотрудник заболел в течение 30 дней после увольнения. Пособие по временной нетрудоспособности в этом случае будет выплачивается в размере 60% от среднего заработка вне зависимости от страхового стажа.