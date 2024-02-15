Юрист назвала случаи, когда работодатель не может отказать в отпуске за свой счет

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Работодатель не вправе отказать в отпуске за свой счет сотрудникам в случае регистрации брака, рождения ребенка и некоторых других ситуациях. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

Эксперт напомнила, что по общему правилу отпуск без сохранения зарплаты предоставляется сотруднику по соглашению между ним и работодателем. "По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по заявлению может быть предоставлен отпуск за свой счет. Его продолжительность определяется по соглашению сотрудника с работодателем", – говорит Рыбакова.

При этом некоторым категориям граждан начальство не вправе отказать в отпуске без сохранения зарплаты. Речь идет про участников Великой Отечественной войны (они могут взять до 35 дней в году), а также про работающих пенсионеров по возрасту (им полагается до 14 дней в году).

"Также руководство обязано предоставить отпуск за свой счет родителям, женам или мужьям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других силовых структур, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, которое они получили при исполнении обязанностей военной службы. Либо вследствие заболеваний, связанных с прохождением службы. Продолжительность такого отпуска может составлять до 14 календарных дней в году", – отметила юрист.





Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Работодатель обязан предоставить до 60 календарных дней отдыха без сохранения заработной платы работающим инвалидам. Также нельзя отказать в отпуске за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней сотрудникам в случае рождения ребенка, регистрации брака или смерти близких родственников.

Если этим категориям работников не удается уладить вопрос с работодателем, они могут обратиться в государственную инспекцию труда или суд.

"Согласно судебной практике, если таким сотрудникам отказали в отпуске, но они все равно ушли в него самовольно и впоследствии были уволены, то суд их восстанавливает на работе. Это обосновывается тем, что руководство обязано предоставить данным категориям граждан отдых по заявлению и их отсутствие в организации не является прогулом", – заключила Рыбакова.

Ранее россиянам напомнили о полагающихся им выплатах при увольнении с работы. В частности, сотрудникам должны начислить заработную плату за отработанный период. Кроме того, работодатель обязан предоставить денежную компенсацию за неотгуленный отпуск.

