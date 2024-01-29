Эксперт рассказала, какие выплаты положены сотруднику при увольнении

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При увольнении организация обязана выплатить сотруднику зарплату за отработанный период и компенсацию за неиспользованный отпуск. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

"При увольнении работнику должны выплатить зарплату за отработанный период. Также положена денежная компенсация за неиспользованный отпуск", – отметила эксперт.





Валентина Захаренкова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Расчет должен быть произведен в день прекращения трудовых отношений. В последний день работы сотруднику также обязаны выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности.

"В случае отсутствия работника в день увольнения выплата производится не позднее дня, следующего за тем, когда он предъявит требования о расчете", – говорит специалист.

Если работодатель задерживает расчет, за каждый день просрочки он должен будет заплатить компенсацию в размере 1/150 действующей в этот период ключевой ставки Центрального Банка.

"В случае если работодатель произвел не все выплаты своему бывшему сотруднику или вообще ничего не заплатил, можно обратиться в комиссию по трудовым спорам, если она имеется в организации, государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд", – заключила Захаренкова.

Ранее россиянам рассказали, кто может получить выплаты по листку нетрудоспособности после увольнения. Претендовать на подобную компенсацию имеют право сотрудники, которые заболели в течение 30 календарных дней после расторжения договора, открыли больничный и не успели устроиться на другую работу.

