Юрист рассказала, могут ли уволить за поиск новой работы

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Поиск сотрудником другой работы сам по себе не является основанием для его увольнения. Об этом Москве 24 рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.

Однако, если в рабочее время сотрудник занимается тем, что не связано с его должностными обязанностями, к нему могут применить дисциплинарное наказание в виде замечания или выговора, отметила эксперт.



Елена Рыбакова заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Если сотрудник ввиду поиска другой работы будет отсутствовать на месте полный день или более четырех часов подряд без уважительной причины и без согласования с начальством, это дает руководству право уволить специалиста за однократное грубое нарушение.

Она подчеркнула, что в целом существует немало причин, по которым со специалистом могут расторгнуть трудовой договор.

"К примеру, за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, прогулы. Появление в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Совершение по месту работы хищения, подтвержденного приговором суда или постановлением", – указала Рыбакова.

Ранее аналитики выяснили, что чаще всего россияне увольняются из-за конфликтов с начальством и коллегами, смены руководства и переезда офиса далеко от дома. При этом каждый второй (47%) опрошенный поддерживает отношения с бывшим работодателем, чтобы вернуться в компанию при удобном случае.