Более половины опрошенных россиян превратили хобби в работу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более половины опрошенных россиян (52%) сделали из своего хобби работу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса.

Мужчины на 7% чаще женщин зарабатывают на хобби. Граждане РФ чаще увлекались программированием и стали разработчиками, инженерами программного обеспечения (20%), также они работают механиками и техниками (18%), дизайнерами и иллюстраторами (11%).

Вместе с тем две трети респондентов отметили, что сделать из хобби работу было не трудно, однако у 33% появились сложности, основными из которых стали недостаток опыта (68%) и отсутствие профессионального образования (41%). Еще 37% россиян подчеркнули, что работодатели отказали им из-за профессиональных критериев.

Каждый третий (31%) респондент рассказал, что доволен доходом от хобби-профессии, 69% ответили негативно. Своей зарплатой оказались довольны сотрудники строительства (48%), IT-специалисты (39%), финансисты и бухгалтеры (38%).

Кроме того, 9% опрошенных смогли стать руководителями бизнеса, 8% – топ-менеджерами, 45% – специалистами своих направлений. В частности, опрос показал, что 67% граждан довольны своим выбором, однако 23% пока не добились желаемого, а 8% намерены поменять профессию.

В исследовании приняли участие 1 427 россиян.

Ранее россиянам рассказали, как действовать в случае, если работодатель задерживает зарплату. Если деньги не выплачиваются дольше 15 дней, то сотрудник имеет право приостановить рабочую деятельность, известив об этом начальство в письменном виде. Также можно пожаловаться в профсоюз, комиссию по трудовым спорам на своем предприятии, если она есть, в прокуратуру, трудовую инспекцию или пойти в суд.

