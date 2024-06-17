Стилист Постникова назвала самую модную обувь лета 2024 года

Фото: 123RF/encierro

Сетчатые балетки, слингбэки, шлепки на платформе и с перемычкой между пальцами – в списке трендовой обуви летом 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Евгения Постникова.

По ее словам, самой популярной обувью этого лета можно назвать сетчатые балетки – многие бренды внедрили их в свои коллекции. Это очень удобная обувь, которая сделает любой образ модным, стильным и свежим, отметила стилист.

"Кроме того, снова актуальны балетки с острым носком. Их тоже можно интегрировать в самые разные образы", – подчеркнула Постникова.

Следующая актуальная позиция – школьные кеды в стиле 1980-ых. Помимо того, что в них комфортно, эта обувь сделает образ расслабленным и отлично подойдет для повседневного использования, объяснила специалист.





Евгения Постникова стилист-имиджмейкер Актуальными этим летом будут и шлепки на платформе с перемычкой между пальцами – вроде "вьетнамок". В них очень удобно и комфортно. А шлепки на небольшой платформе хорошо подойдут к женственным платьям.

"С короткими юбками и платьями в стиле бохо классно будут смотреться ботильоны с открытыми мысом и пяткой. Образ сразу станет немного рокерским", – указала стилист.

В тренде и босоножки на тонких ремешках и небольшом каблучке: эта обувь не теряет актуальность уже не первый сезон. Популярны летом и слингбэки с острым мысом – туфли с открытой пяткой и миндалевидным носочком.

"Они остаются с нами уже не первый сезон. Удобно, что, с одной стороны, на нас туфли, с другой – мы чувствуем себя комфортно, ноги дышат. Этим летом классно будут смотреться слингбэки из разноцветной лаковой кожи, а также сетчатые и текстильные", – заключила Постникова.

Ранее стилист Лена Червова дала советы, как женщине выбрать красивый брючный костюм. По ее словам, для этого необходимо учитывать особенности своей фигуры и модные тенденции. В частности, уже не так актуальны узкие и укороченные брюки – лучше обратить внимание на модели палаццо.

