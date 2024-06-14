Стилист Токмакова назвала главные правила выбора соломенной шляпы для девушек

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При выборе соломенной шляпы будущей обладательнице важно учитывать свою форму лица и рост. Об этом Москве 24 рассказала персональный стилист-имиджмейкер, основатель школы стиля Ольга Токмакова.

По ее словам, девушкам с округлыми чертами лица и плеч лучше всего выбирать шляпы с похожими формами.

"Например, можно обратить внимание на модель канотье – с узкими круглыми полями и цилиндрической тульей (верхней частью шляпы. – Прим. ред.) жесткой формы", – отметила эксперт.

Если же в чертах лица преобладают четкие графичные линии, идеально подойдет шляпа типа федора. Это модель с гибкими полями средней ширины и тремя заминами спереди на тулье, которые образуют треугольный выступ, пояснила Токмакова. Также при выборе головного убора эксперт рекомендовала ориентироваться на свой рост и размер.





Ольга Токмакова персональный стилист-имиджмейкер, основатель школы стиля Девушкам в теле и тем, кто выше 170 сантиметров, стоит присмотреться к моделям с более широкими полями. Они гармонично смотрятся в образе, так как все пропорции будут соблюдены. Миниатюрным невысоким девушкам больше подойдут шляпы с небольшим полем.

Также эксперт посоветовала выбирать шляпы без лишних декоративных деталей – тесемок, соломенных цветков и так далее. Они могут сделать образ безвкусным, поэтому чем проще, тем лучше, добавила Токмакова.

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