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30 мая, 18:42

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Стилист Абашева дала советы по подбору купальника на любую фигуру

Стилист рассказала, как подобрать идеальный купальник

Фото: 123RF/leszekczerwonka

Формат отдыха и особенности фигуры обязательно нужно учитывать при выборе купальника, рассказала Москве 24 стилист Дина Абашева.

По ее словам, чтобы определиться с моделью и дизайном, нужно, прежде всего, подумать, что будет в приоритете на отдыхе.

"Если загар и удобство, то стоит выбрать вариант без сложного декора. Тем более что сейчас актуальны купальники в стиле минимализм и асимметрия", – отметила эксперт.

Если же хочется привезти из отпуска красивые фотографии и привлечь всеобщее внимание, лучше выбрать акцентный купальник с интересным дизайном. Рекомендую обратить внимание на расцветку металлик – это тренд сезона, а также на модели с прорезями, завязками, драпировками и аппликациями из объемных цветов.
Дина Абашева
стилист

Еще при выборе очень важно учитывать особенности фигуры, ведь с помощью удачно подобранной модели можно визуально скрыть ненужные нюансы и акцентировать внимание на достоинствах, отметила стилист.

"Если хочется, чтобы грудь казалась пышнее, стоит купить модель, в которой лиф имеет акцент в виде оборок, рюш, складок. Плюс надо помнить, что яркие и крупные принты также прекрасно увеличивают любую часть тела", – добавила Абашева.

Тем же, кто, наоборот, хочет сделать верх компактнее, рекомендуется выбрать купальник с лифом с закрытыми чашками и хорошей поддержкой на косточках. А также обратить внимание на модели с широкими лямками, посоветовала эксперт.

Скрыть животик поможет модель с высокой посадкой из плотной ткани. Либо слитный купальник с контрастными принтами.
Дина Абашева
стилист

"Обладательницам пышных бедер при желании сделать их чуть компактнее поможет купальник, низ которого будет сидеть свободно, без излишнего обтягивания. А вот плавки с завязками в этом случае лучше не использовать, потому что визуально они делают бедра шире", – предупредила Абашева.

Ранее стилист Ольга Токмакова рассказала, что в этом сезоне самыми модными будут платья с разрезами и вырезами по бокам, а также модели асимметричного кроя. Например, с бретелью только на одном плече. Также стоит обратить внимание на платья, которые выглядят как обычные рубашки, только длинные – они всегда визуально стройнят.

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Трошина Любовь

общество
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