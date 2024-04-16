Стилист Абабкова перечислила ошибки, которые визуально полнят силуэт

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Контрастные сочетания и крупные принты в области проблемных зон, а также застегнутые кардиганы и пиджаки визуально делают образ полнее. Об этом Москве 24 рассказала стилист Мария Абабкова.

По ее словам, при создании образа прежде всего нельзя обтягивать проблемные зоны тела.

"Например, если имеется лишнее в области живота, лучше надеть просторную блузку, футболку и свободно сидящую в талии нижнюю часть – брюки, джинсы и так далее. Плюс не стоит заправлять верхнюю одежду в брюки, так как это тоже подчеркнет неидеальную область талии", – пояснила эксперт.





Мария Абабкова стилист Также нужно избегать контрастных сочетаний: ярко выделяющихся цветов, крупных принтов. Они будут привлекать внимание к проблемной зоне, визуально делать ее еще более крупной.

Кроме того, нужно следить, чтобы края одежды не пересекали фигуру в самых широких местах, подчеркнула стилист.

"Например, юбки или платья миди, которые длиной ниже колен, не должны заканчиваться в самом широком месте икроножной мышцы. Стоит найти вариант с краем чуть выше или ниже этой области", – отметила стилист.

Этот же принцип работает и в отношении рукавов: горизонталь их краев не должна пересекать руки в самом широком месте, указала эксперт.

"Если руки неидеальны, лучше всего выбирать одежду со свободным рукавом длиной до локтя. Тогда они будут казаться намного изящнее", – добавила она.

Кроме того, любые распашные предметы гардероба не стоит носить застегнутыми. Иначе верхняя часть силуэта будет выглядеть более массивной, обратила внимание Абабкова.





Мария Абабкова стилист Как только мы распахиваем пиджак или кардиган, в образе вместо одной появляются сразу две вертикальные линии – борта изделия. Они сразу делают нас стройнее.

Скорректировать силуэт поможет и прием с цветовой вертикалью. Суть в том, чтобы верхняя и нижняя части наряда полностью или приблизительно совпадали по оттенку. Таким образом, получится не только вытянуть силуэт, но и добавить себе роста, объяснила специалист.

"А вот если цвета верхнего и нижнего элементов одежды создают контраст, человек кажется ниже и полнее. Поэтому классика в виде светлой блузки и темного верха – не очень хорошая идея", – заключила Абабкова.

Ранее нейл-стилист Елена Корнева назвала миндалевидную форму ногтей идеальной для тех, кто хочет визуально удлинить пальцы и сделать руки более изящными. Кроме того, хорошо смотреться будет вариант "балерина" – зауженный к кончику квадрат.