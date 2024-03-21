Стилист назвала самую модную весеннюю обувь 2024 года

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Этой весной в моде будут сапоги с широким голенищем, обувь геометричной формы и модели на платформе. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"Из базовой повседневной обуви, которую можно носить прямо сейчас, я бы отметила сапоги на низкой платформе с широким голенищем. Очень долго у нас в тренде были ботфорты. Но именно в этом сезоне они начали уходить на второй план", – отметила эксперт.

Если у девушки в гардеробе есть кожаные ботфорты с обтягивающим голенищем, не стоит расстраиваться. Сделать их более модными поможет простой трюк. Стилист советует немного приспустить верхнюю зону ботфортов и собрать небольшие складки.

Также в этом сезоне продолжает оставаться в тренде обувь геометричной формы.





Анна Скороходова стилист В моде квадратный или острый мыс и необычный каблук в виде различных геометрических форм и элементов. Это некая дань ретростилю, который сегодня на пике популярности. В таком прочтении могут быть сапоги, туфли, классические базовые ботинки. Подобная обувь смотрится необычно и придает шарм даже простому повседневному образу.

Еще один трендовый вариант – обувь на платформе. Наиболее популярной моделью считаются ботинки на высокой плотной подошве. "Такая подошва, с одной стороны, смотрится громоздко и несколько утяжеляет образ. Но с другой – может добавить в него перчинки. Что интересно, обувь на платформе, особенно такая базовая, как ботинки, подходит как к минималистичным образам, например брючному костюму, так и к романтичным. Допустим, к легкому воздушному платью", – заключила Скороходова.

Ранее были названы самые стильные варианты верхней одежды для весны 2024 года. Главным трендом остается пальто различных фасонов. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на кожаные плащи, которые могут стать хорошей альтернативой бежевому тренчу. Также в моде объемные косухи с потертостями, карманами и множеством ремней, олимпийки и бомберы.

