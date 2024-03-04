Стилист назвала самые модные виды верхней одежды весны-2024

Фото: 123RF/alonesdj

Пальто, кожаные плащи и объемные косухи будут актуальны весной 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"Пальто – это главный тренд в верхней одежде этой весной. Причем в моде различные модели и фасоны. Будь то ретро-пальто с покатыми плечами или тяжелые, громоздкие изделия. Для женственных натур сегодня на первый план выходят варианты полуприталенного силуэта, которые еще несколько сезонов назад казались достаточно нестильными", – отметила эксперт.

Тем, кто планирует обновить гардероб, рекомендуется выбирать изделия теплых оттенков. Например, коричневого, оранжевого и бежевого.





Анна Скороходова стилист Хорошей альтернативой привычному бежевого тренчу, который уже здорово приелся, станет кожаный плащ. Он смотрится достаточно свежо и при этом удобен в носке. Цвет может быть бордовый, вишневый, шоколадный, коричневый, глубокий черный или сапфировый.

Также весной будут актуальны укороченные тренчи длиной до колена и клетчатые пальто-жакет.

"Весной мы не обойдемся без косухи. Но сегодня она немного видоизменилась. Если раньше в моде была приталенная по фигуре модель, то сейчас актуальна объемная куртка с большим количеством потертостей, карманов, множеством ремней. То есть такая достаточно брутальная, вещь", – говорит Скороходова.





Анна Скороходова стилист Куртка длины макси из стеганого материала в моде далеко не первый сезон и сейчас продолжает покорять подиумы. Цвета можно выбирать самые нежные: бежевый, молочный, пудровый, розоватый и даже светло-лимонный.

Кроме того, любителям модных образов стоит обратить внимание на бомберы и олимпийки.

"Чтобы не уходить в спортивный стиль, я бы порекомендовала выбирать текстильные бомберы из плотной ткани либо по-олимпийки ярких цветов. Сочетать их стоит с классическими брюками и головными уборами по типу берета. Либо можно выбирать бомберы и олимпийки под винтаж, то есть как будто немного состаренные, с потертостями, несколько выцветшие. И миксовать их с романтичными платьями и туфлями", – посоветовала эксперт.

Джинсовая куртка также не выходит из моды. Она может быть как объемная длинная, так и укороченная. Предпочтительный оттенок изделия – голубой, возможно, с потертостями, уточнила стилист. "Все остальные расцветки, такие как белый, темно-синий, ржавый, сегодня отходят на второй план", – заключила специалист.

Ранее были названы самые модные варианты очков на весну и лето этого года. Например, рекомендуется обратить внимание на прозрачные авиаторы в тонкой оправе. Кроме того, отмечается, что сейчас в тренде геометрия в любых проявлениях. Поэтому на пике популярности находятся квадратные и прямоугольные очки. Что касается расцветки оправ, то достойным выбором станут черепаховая или с анималистичным принтом, например леопардовым.

