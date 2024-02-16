16 февраля, 19:03Общество
Стилист рассказала, с чем сочетать главный цвет 2024 года
Фото: 123RF/stockgiu
Персиковый цвет хорошо сочетается с белым, теплым коричневым, горчичным и пастельными оттенками. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.
Ранее институт Pantone выбрал главный цвет 2024 года. Им оказался персиковый оттенок. Специалисты организации называют этот тон уютным и теплым. Предполагается, что он символизирует стремление к единению с окружающими.
По словам стилиста, наиболее подходящее время года для одежды в персиковых тонах – весна, лето и начало осени. Скороходова назвала этот цвет сложным и вместе с тем придающим образу дороговизну.
Также удачным будет сочетание персикового с белым. "Это отлично подойдет для романтичного образа с жакетом, юбкой плиссе. Такие цвета могут носить и зрелые дамы. Вместе со строгими линиями удастся придать образу деловую направленность", – отметила стилист.
Персиковый можно миксовать и с пастельными оттенками. Например, лавандовым, нежно-голубым, цветом скошенной травы и пыльной розы. Их сочетания будет смотреться элегантно и нежно, говорит эксперт.
Вместе с тем персиковый не рекомендуется сочетать с активными цветами. Например, черным, а также яркими красным, зеленым и желтым оттенками.
"Более активные и яркие цвета подразумевают под собой привлечение внимания, а персиковый – это благородной тон. Поэтому тандем не получится, все просто рассыпется. Образ будет смотреться не целостным. Если мы говорим о черном цвете, то ко всему прочему он еще и искажает пропорции фигуры", – заключила Скороходова.
Ранее были названы цвета, которые не стоит сочетать между собой в одежде. В частности, рекомендуется избегать образов, где одновременно присутствуют коричневый и серый. Они плохо подходят друг к другу и будут смотреться небрежно. Также не стоит включать в образ несколько кислотных оттенков. Лучше отдать предпочтение только одному, миксуя его с более спокойными тонами.
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