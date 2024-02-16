Стилист рассказала, с чем сочетать главный цвет 2024 года

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Персиковый цвет хорошо сочетается с белым, теплым коричневым, горчичным и пастельными оттенками. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

Ранее институт Pantone выбрал главный цвет 2024 года. Им оказался персиковый оттенок. Специалисты организации называют этот тон уютным и теплым. Предполагается, что он символизирует стремление к единению с окружающими.

По словам стилиста, наиболее подходящее время года для одежды в персиковых тонах – весна, лето и начало осени. Скороходова назвала этот цвет сложным и вместе с тем придающим образу дороговизну.





Анна Скороходова стилист Самый базовый вариант, который можно предложить, – это монохром. Персиковый очень красиво смотрится с самим же собой. Такой образ подойдет как для рабочих будней, так и для приемов, вплоть до весьма высокоранговых.

Также удачным будет сочетание персикового с белым. "Это отлично подойдет для романтичного образа с жакетом, юбкой плиссе. Такие цвета могут носить и зрелые дамы. Вместе со строгими линиями удастся придать образу деловую направленность", – отметила стилист.

Персиковый можно миксовать и с пастельными оттенками. Например, лавандовым, нежно-голубым, цветом скошенной травы и пыльной розы. Их сочетания будет смотреться элегантно и нежно, говорит эксперт.





Анна Скороходова стилист Наиболее трендовое сочетание сезона и в принципе года – это персиковый и теплый коричневый. Теплая гамма сегодня на пике популярности. Образ получится красивым и элегантным. Также интересно миксовать персиковый с горчичным либо медово-желтым.

Вместе с тем персиковый не рекомендуется сочетать с активными цветами. Например, черным, а также яркими красным, зеленым и желтым оттенками.

"Более активные и яркие цвета подразумевают под собой привлечение внимания, а персиковый – это благородной тон. Поэтому тандем не получится, все просто рассыпется. Образ будет смотреться не целостным. Если мы говорим о черном цвете, то ко всему прочему он еще и искажает пропорции фигуры", – заключила Скороходова.

Ранее были названы цвета, которые не стоит сочетать между собой в одежде. В частности, рекомендуется избегать образов, где одновременно присутствуют коричневый и серый. Они плохо подходят друг к другу и будут смотреться небрежно. Также не стоит включать в образ несколько кислотных оттенков. Лучше отдать предпочтение только одному, миксуя его с более спокойными тонами.

