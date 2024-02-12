Стилист рассказала, какие цвета в одежде запрещено сочетать

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Черный цвет не рекомендуется сочетать с нежными оттенками. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"Черный привлекает очень много внимания на себя. Ему нужен равноправный цвет, который может с ним соперничать... Если сочетать его с мятным, нежно-голубым оттенком, то у нас будет получаться нелепый образ, где ведущим является черный цвет с непонятными женственными романтичными вставками. Эти нежные краски будут смотреться водянисто и блекло", – предупредила эксперт.

Также стоит избегать образов, где одновременно присутствует одежда серого и коричневого цветов. "Такое сочетание добавит небрежности и, если можно так выразиться, грязи. Эти цвета плохо подходят друг к другу. Они слишком спокойные, и нет ведущего оттенка. Это не позволит сделать какой-то контраст или добавить акцент в образ", – пояснила Скороходова.





Анна Скороходова стилист При создании монохрома в белом цвете необходимо избегать разных тонов. То есть выбирать исключительно один оттенок. Например, это может быть только молочный или белоснежный цвет. В случае если мы добавим разные оттенки белого в один образ, наряд рискует оказаться немного неопрятным, небрежным. Потому что именно в данном случае различающиеся тона очень сильно видны.

Кроме того, в одном образе не рекомендуется сочетать несколько кислотных оттенков. "К примеру, лучше не носить вместе кислотно-зеленый и ярко-алый. Если мы хотим сделать акцент за счет какого-то яркого цвета, стоит выбирать один ведущий и миксовать его уже с более спокойными тонами и оттенками", – объясняет стилист.

Еще одно неудачное сочетание – яркие цвета и активный принт. "Это добавит пестроты, аляпистости и неуместности. Простой пример – активный принт зебра и ультрасиний цвет. Такое сочетание сложное. С яркими принтами лучше выбирать более спокойные тона цветов", – заключила специалист.

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