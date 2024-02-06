Стилист дал советы, как скрыть живот с помощью одежды

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Темные цвета, драпировка и вертикальные линии помогут скрыть с помощью одежды выпирающий живот. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на дизайнера Наза Маера.

По его словам, темные цвета и однотонная одежда помогает визуально придавать иллюзию стройности. При этом если человеку нравятся принты, то лучше находить их также в темных оттенках.

"Если и от светлых цветов вы не готовы отказаться, составляйте однотонные образы без принтов и узоров", – уточнил он.

Также Маер посоветовал отказаться от обтягивающей талию одежды, так как живот будет выпячиваться и казаться больше, чем есть на самом деле. При этом он предупредил, что слишком свободные вещи сделают из человека палатку.

"Красиво смотрится драпированная одежда, например, длинная кофта или топ с завязками", – привел пример дизайнер.

Помогут выглядеть стройно вертикальные линии, подчеркнул эксперт. По его словам, речь идет не только о принтах, но и о проймах, вытачках. Так, стилист посоветовал надевать длинный открытый жакет или кардиган, чтобы скрыть лишний объем в области живота.

Кроме того, по словам Маер, чтобы скрыть недостатки, нужно продемонстрировать преимущества в фигуре. Например, можно сделать акцент на стройных руках и надеть красивое украшение или же отдать предпочтение топам без рукавов. Если у человека длинные ноги, то можно носить юбки или облегающие леггинсы с цветочными вставками.

"Брюки и юбки с высокой талией сослужат вам хорошую службу. Животик может немного перекатываться через модели с низкой талией, а в моделях с высокой талией эта область, наоборот, подтягивается", – дополнил дизайнер.

При этом топ с оборками на животе поможет скрыть выпирающий живот. Однако с подобными вещами стоит быть осторожнее, предупредил эксперт, так как перебор сборок, начинающихся на талии и переходящих на живот, создадут обратный эффект.

Более того, плохо сидящий бюстгальтер будет визуально увеличивать телосложение человека, поэтому девушкам стоит выбрать тот, который будет полностью поддерживать грудь, а бретельки не будут врезаться в кожу, заключил Маер.

Ранее были названы главенствующие в 2024 году тренды в верхней одежде. Отмечается, что важными ее элементами станут водонепроницаемые и непродуваемые материалы с мембранным покрытием. В магазинах появится много функциональных и модных вариантов с акцентом на комфорте и стиле.

По мнению дизайнеров, лучшей инвестицией станет покупка удлиненной куртки-кокона. Кроме того, можно обратить внимание на верхнюю одежду ярких цветов (изумрудно-зеленый, синий электрик, огненно-красный) или с необычным принтом.



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