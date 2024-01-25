Стилист рассказала о главных модных трендах весны-лета 2024 года

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Весной-летом 2024 года в тренде будут платья в стиле невесты, одежда с открытыми плечами, объемные костюмы и геометричные формы в образе. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

"Рефрен этой весны и грядущего лета – элегантность и простота. Особый акцент отводится на женственные образы. Стоит обращать на это внимание и подчеркивать собственную женскую индивидуальность и красоту", – отметила эксперт.





Анна Скороходова стилист Интересный тренд, который я вижу, – это платья в стиле невесты длины миди, их можно найти в магазинах обычных брендов. Такой наряд легко носить чуть ли не каждый день, дополняя различными более простыми, базовыми вещами. За счет этого платье не будет смотреться слишком торжественно.

В предстоящем весенне-летнем сезоне в моде будут и акцентные юбки длины миди. "Мы можем даже в повседневный образ добавить юбку с блеском, люрексом. Или из ткани, которая будет имитировать перья. Также можно выбрать юбку оттенка металлик и надеть какую-то более базовую вещь, чтобы таким образом приглушить ее яркость", – посоветовала Скороходова.

Низкая талия на платьях, которая была популярна в 1990-х и начале нулевых, снова становится актуальной. "Не каждому типу фигуры это подходит. Но если вы готовы поэкспериментировать и у вас длинные красивые ноги, то рекомендую присмотреться к такому варианту. Но не стоит доставать реальные платья из 90-х. Крой, фасон и силуэт уже изменились, поэтому лучше выбрать актуальную модель", – говорит стилист.



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Также весной и летом в моде будут открытые плечи на топах, платьях и лонгсливах. Кроме того, укороченные жакеты, разрезы в зоне талии и гипертрофированное декольте.





Анна Скороходова стилист Раньше глубокий v-образный вырез декольте считался прерогативой исключительно вечерних образов. Например, коктейльных платьев. Сегодня же модно выбирать блузы с глубоким декольте полуспортивного кроя либо расстегивать рубашку так, что у вас образуется v-образный вырез.

В тренде будет и большое количество строгих геометричных форм в образе. "Это может быть рубашка прямого кроя, поверх жакет прямого кроя. Брюки тоже возможно прямого кроя либо расклешенные, какие-то необычные повязки на них. То есть это история про игру с геометрией, а не про количество одежды, которое надето на вас", – пояснила Скороходова.

Костюмы лучше выбирать объемные, приталенного или полуприталенного силуэта, а не мешковатые. "Я рекомендую носить костюмы в соблазнительном прочтении. Например, в сочетании с какими-то изысканными туфлями, допустим, с необычным красивым каблуком, с высокими перчатками", – комментирует специалист.





Анна Скороходова стилист Один из трендовых пунктов в костюмах – это гипертрофированно объемные плечи. Такой элемент добавит торжественности образу, поэтому лучше всего выбирать их не на каждый день, а на какие-то мероприятия. Жакеты с объемными плечами мы можем носить с брюками капри. В джинсовом прочтении они смотрятся бодро и помогут разбавить слишком деловой образ.

Что касается обуви, то лучше отдать предпочтение вариантам с квадратным либо, наоборот, треугольным удлиненным носом. "Трендовая геометричность также может проявляется в каблуке. Например, если он в виде шара или перевернутой рюмочки. Если смотреть на каблук в тех же туфлях-лодочках, то он должен быть умеренным: не очень высоким и не слишком низким. Кроме того, в моду возвращается танкетка", – заключила эксперт.

Ранее были названы главенствующие в 2024 году тренды в верхней одежде. Отмечается, что важными ее элементами станут водонепроницаемые и непродуваемые материалы с мембранным покрытием. В магазинах появится много функциональных и модных вариантов с акцентом на комфорте и стиле. По мнению дизайнеров, лучшей инвестицией станет покупка удлиненной куртки-кокона. Кроме того, можно обратить внимание на верхнюю одежду ярких цветов (изумрудно-зеленый, синий электрик, огненно-красный) или с необычным принтом.

