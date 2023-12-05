Россияне назвали самые раздражающие элементы гардероба окружающих

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Самыми раздражающими элементами гардероба мужчин для россиян стали носки под сандалии и белые носки под черную обувь. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экспертов российского сервиса для знакомств.

О раздражении к такому сочетанию заявили 54% опрошенных. Еще 26% не приемлют леопардовый принт на женщинах.

"В тройку раздражающих элементов мужской одежды также вошли вьетнамки и прочая дешевая обувь (36%), подделки мировых брендов (25%) и skinny-джинсы (21%)", – говорится в сообщении.

Мужчины рассказали, что на женщинах их больше всего раздражают чулки в сетку (17%), подделки вещей известных брендов (13%) и слишком глубокое декольте или мини (12%).

52% опрошенных мужчин в возрасте от 18 до 40 лет рассказали, что на встречу в холодную погоду ни за что не наденут бесформенные штаны с начесом, еще 33% заявили о категорическом отношении к валенкам и уггам, 17% готовы выйти из дома без шапки, чтобы сохранить прическу.

Между тем 80% уверены, что одеваются на свидание отлично вне зависимости от погоды, а 64% мужчин заявили о равнодушии к собственному внешнему виду.

Ранее стало известно, что трендами этой зимы станут джинсы с низкой посадкой, кружева и трикотаж. Стилист Марина Герман призвала выбирать в магазинах только актуальные модели и напомнила, что не все вещи из прошлого подойдут под сегодняшний стиль. По ее словам, от гипюровых платьев следует отказаться.

