12:09Общество
Астролог объяснила, от чего нужно отказаться в период ретроградной Венеры
Фото: depositphotos/pressmaster
Новые отношения, дорогостоящие покупки и эксперименты с внешностью могут стать причинами глубокого разочарования в период ретроградной Венеры. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.
Она пояснила, что Венера будет ретроградной с 23 июля по 4 сентября. И это не самое благоприятное время для создания новых отношений, так как высок риск пересмотреть их и разочароваться уже после окончания этого периода.
Кроме того, астролог посоветовала в это время не играть свадьбы, не устраивать помолвки и не делать предложений руки и сердца.
Учитывая это, нужно аккуратно подходить и к теме покупок, воздерживаться от дорогостоящих приобретений. Особенно это касается недвижимости, отметила астролог.
В целом в это время важно внимательно относиться ко всему, что связано с деньгами. Не стоит делать новые вклады, начинать бизнес, брать кредиты, ипотеку и одалживать деньги, советует Файкина.
Еще одна опасность периода заключается в возникновении непреодолимого желания изменить свой образ.
"Не поддавайтесь, потому что, когда планета снова начнет двигаться директно, мы с ужасом будем смотреть на то, что до этого натворили", – предупредила эксперт.
Также на время ретроградной Венеры лучше отказаться от проведения любых хирургических вмешательств, особенно операций в области головы и малого таза, отметила астролог.
И стоит помнить, что период будет способствовать набору веса – в первую очередь потому, что возникнет сильное желание поглощать все сладкое. Поэтому важно будет ограничивать себя, отметила Файкина.
При этом ретроградная Венера может стать и полезной: например, позволит разобраться в себе.
"Венера во время ретроградного движения обнажает наши глубинные чувства. И то, что раньше могло скрываться за внешним фасадом (избыточной любезностью, дипломатичностью), может вырваться наружу. Все наносное исчезнет, позволяя нам понять, чего мы на самом деле желаем", – пояснила астролог.
Ранее астролог Анастасия Грохотова предупредила, что в период ретроградного Нептуна легко стать жертвой манипуляций. Многие почувствуют свою незащищенность, станут более уступчивыми и склонными идеализировать других. Начнут подключаться к чужим проблемам, забывая про личные потребности.
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