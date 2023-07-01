Астролог рассказала, кому стоит опасаться ретроградного Нептуна с 1 июля

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Людям, родившимся в определенные периоды, нужно быть особенно осторожными во время ретроградного Нептуна. Об этом Москве 24 рассказала астролог Анастасия Грохотова.

Планета Нептун заходит в ретроград 1 июля с 02:59 по московскому времени. Завершится этот период только 7 декабря в 01:32. Все это время может возникать ощущение, будто мир фантазий стал реальностью. Но как только влияние ретроградного Нептуна закончится, есть риск, что ранее запланированные проекты и новые знакомства окажутся иллюзией, предупредила Грохотова.

Она посоветовала быть особенно осторожными Близнецам, рожденным с 12 по 21 июня, Девам – с 13 по 23 сентября, Стрельцам – с 13 по 21 декабря и Рыбам – с 11 по 20 марта. Им желательно воздержаться от важных решений до начала декабря, постараться продумывать и взвешивать каждый шаг.

У Близнецов возможны проблемы на работе, а именно неопределенность с зоной своей ответственности и ошибки в управлении. У Дев высок риск обострения недопониманий с окружающими, разочарований и разрыва связей с партнерами.

Стрельцы могут столкнуться с нечестным поведением, ухудшением отношений с родственниками и неприятностями из прошлого. Рыбы рискуют погрузиться в иллюзии и пострадать от отсутствия практичного подхода к делам. Кроме того, возможно злоупотребление спиртными напитками.

В целом всем знакам зодиака стоит помнить, что под влиянием ретроградного Нептуна легко стать жертвой манипуляций.





Анастасия Грохотова астролог Многие почувствуют свою незащищенность, станут более уступчивыми и склонными идеализировать других. Начнут подключаться к чужим проблемам, забывая про личные потребности.

Кроме того, в период ретроградного Нептуна может возникнуть ощущение беспомощности и инфантильности, а также желание получить больше поддержки от близких. При этом заводить и поддерживать новые серьезные отношения будет трудно. Это связано с тем, что ретроградный Нептун обостряет мнительность и подозрительность к партнеру, объяснила эксперт.

Однако в этот период могут происходить и положительные события.





Анастасия Грохотова астролог Несмотря на некую иллюзорность предстоящего периода, нас будет посещать вдохновение. Ко всему мы будем подходить более творчески.

В целом ретроградный Нептун даст возможность все переосмыслить. Хорошо будет заниматься делами, связанными с медиа, психологией, кино, химией, фармацевтикой, ароматами и экологией, заключила Грохотова.

Ранее астролог Катерина Дятлова рассказала, где лучше всего отдыхать представителям разных знаков зодиака. Например, Стрельцов и Рыб заряжают энергией забытые места вдали от большого скопления людей.

