Астролог рассказала, каким знакам зодиака легче сработаться в коллективе

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Представителям знаков зодиака одной стихии, как правило, легче всего сработаться. Однако самый эффективный коллектив строится, когда разные стихии дополняют друг друга, рассказала Москве 24 астролог Евгения Шустина.

По ее словам, буквально с полуслова понимают друг друга знаки огня – Овен, Лев и Стрелец. Они схватывают идею на лету и быстро берутся за дело. Представители стихии земли – Телец, Дева и Козерог – прекрасно внедряют то, что придумали до них, отметила астролог.





Евгения Шустина астролог Воздушные знаки – Близнецы, Весы и Водолей – отличаются тем, что у них хорошо подвешен язык. Поэтому они отлично работают вместе там, где надо вести переговоры или налаживать взаимодействие.

"Но лучше всего воздушные знаки срабатываются в ситуациях, когда это сотрудники разных отделов, которые трудятся над одним проектом. Или, например, если они представляют компании, которые взаимодействуют, чтобы находить новых клиентов", – говорит Шустина.

Прекрасно работают вместе и представители водной стихии – Раки, Скорпионы и Рыбы. Для остальных они – полезные коллеги, подчеркнула астролог. Это специалисты, готовые протянуть руку помощи и сделать работу других комфортной. К ним обращаются, если необходимо в чем-то хорошо разобраться или что-то улучшить.

Однако когда представители одной стихии долго трудятся вместе, начинают друг другу надоедать. Кроме того, в работе они обычно делают похожие ошибки. Поэтому идеальными коллегами будут люди знаков, дополняющих друг друга.





Евгения Шустина астролог Овны составят хорошую компанию Близнецам и Водолеям, Тельцы – Ракам и Рыбам. Близнецы дополняют Овнов и Львов, Раки – Тельцов и Дев, Львы – Близнецов и Весов, а Девы – Раков и Скорпионов.

Весы – лучшие сотрудники в паре со Львами и Стрельцами, а Скорпионы – с Девами и Козерогами. Стрельцы – с Весами и Водолеями, а Козероги – с Рыбами и Скорпионами. Для Водолеев идеальными напарниками станут Стрельцы и Овны, а Рыбы будут эффективны в паре с Тельцами и Козерогами.

В конечном итоге команда, составленная из сотрудников идеально подходящих друг другу знаков, будет добиваться лучших результатов, заключила Шустина.

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