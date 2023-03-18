Астролог назвала основные таланты разных знаков зодиака

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Близнецы способны договориться с кем угодно, а Львы умеют себя презентовать. В целом особые таланты есть у каждого знака зодиака, рассказала Москве 24 астролог Евгения Шустина.

По ее словам, Овны всегда активны и стремятся проявлять инициативу. Рожденные под этим знаком должны постоянно что-то придумывать, предлагать и реализовывать. Тельцы – это преобразователи. Они лучше остальных способны из чего угодно сделать что-то полезное, отметила астролог.



Близнецы – прекрасные коммуникаторы, которые могут договориться с кем угодно. При этом для них важно общаться исходя из определенной цели, уточнила эксперт. У Раков есть прирожденная способность создавать вокруг себя уют. Часто люди этого знака умеют вкусно готовить, рассказала Шустина.





Евгения Шустина астролог Главный талант Львов – навык себя преподнести. У представителей этого знака часто царственная осанка и хорошие ораторские способности. Они умеют сказать так, чтобы все остальные слушали.

Талант Девы – очень четко подмечать самые важные детали. Весы лучше всех умеют договариваться так, чтобы это было выгодно для всех, поделилась астролог.

Скорпионы способны работать на пределе своих возможностей. Они готовы брать на себя большую ответственность и решать задачи, которые непосильны другим. Стрельцы же обладают мудростью и способностью видеть больше остальных. Для этого они постоянно копят информацию, расширяют кругозор и исследуют другие области, подчеркнула эксперт.

Козероги могут четко заучивать правила, составлять их и следовать им. У Водолеев есть прирожденный талант придумывать что-то новое.

Рыб же можно назвать самым творческим знаком зодиака, отметила Шустина. Они должны постоянно что-то создавать: писать стихи, рисовать картины и так далее, добавила эксперт.

Ранее астролог Анастасия Грохотова рассказала, дети каких знаков зодиака наиболее склонны к занятию творчеством. К таким эксперт отнесла Тельцов, Стрельцов и Рыб.



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