Астролог объяснила, как определить источник энергии по натальной карте

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Положение Солнца в натальной карте укажет на источник сил и вдохновения. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

По ее словам, важно определить, в каком из 12 домов находится Солнце в личном гороскопе. Узнать это можно у астролога или самостоятельно, построив натальную карту онлайн в любом конструкторе, пояснила специалист.





Ольга Сохолтуева астролог Тем, у кого Солнце в 1-м доме, для энергии важно проявлять инициативу и находить возможность с кем-то посоперничать. Подпитку им дают в том числе занятия спортом.

Людям с Солнцем во 2-м доме важно научиться ценить себя и свой труд и при этом быть объективными. В качестве хобби хорошо подойдут любые виды рукоделия, отметила эксперт. Те, у кого Солнце в 3-м доме, заряжаются энергией от общения. "Им нужно чаще знакомиться, ходить на мероприятия, путешествовать", – посоветовала астролог.

Людям с Солнцем в 4-м доме силы дает семья, поэтому важно поддерживать отношения с родственниками и чаще проводить с ними время. Также получить энергию можно, организовав уют вокруг себя, подчеркнула эксперт.





Ольга Сохолтуева астролог Человека с Солнцем в 5-м доме заряжает творчество. В целом им нужно постараться прислушиваться к себе и чаще заниматься тем, что полностью вовлекает в процесс.

Если Солнце в 6-м доме, стоит больше заниматься наведением порядка в хаосе. Даже хобби или работу можно выбирать с учетом этого требования, сказала астролог. Люди с Солнцем в 7-м доме заряжаются энергией, когда чувствуют себя в центре внимания. Поэтому им важно чаще общаться и проявлять инициативу, посоветовала эксперт. Источник энергии в 8-м доме – опасные ситуации, в которых можно проверить себя на прочность. В любом деле им нужен авантюризм и экстрим, подчеркнула Сохолтуева.

Люди с Солнцем в 9-м доме черпают силы в обучении, также им важно передавать свои знания другим. Сильным источником вдохновения для них являются путешествия, отметила астролог.





Ольга Сохолтуева астролог С Солнцем в 10-м доме важны карьера и ощущение власти. Если они занимаются любимым делом, реализовываются в нем и единолично отвечают за свою работу, их энергия не иссякает.

Для людей с Солнцем в 11-м доме источник энергии – дружеские отношения. Им хорошо заниматься организаторской деятельностью и собирать вокруг себя единомышленников. При этом Солнце в 12-м доме, напротив, связано с уединением, таким людям зарядиться энергией позволяет одиночество и тишина. Им следует тщательно выбирать, кого впускать в свою жизнь, а также заниматься творчеством, резюмировала Сохолтуева.

Ранее астролог, астропсихолог Тиана Атлас рассказала, как с помощью натальной карты выбрать наиболее подходящие виды спорта. По ее словам, для этого необходимо определить расположение планеты Марс в личном гороскопе.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!