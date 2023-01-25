Астролог объяснила, как разным знакам зодиака найти свое место силы

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Особенности характера представителей знаков зодиака помогут определить, где им лучше всего отдыхать для восполнения запасов сил. Об этом Москве 24 рассказала астролог Катерина Дятлова.

По ее мнению, Овнов и Скорпионов вдохновят на свершения места, в которых есть возможность испытать выброс адреналина. Например, различные аттракционы или комната страха.

Пополнить энергию им поможет и русская баня или сауна, термальные источники, спортзал, процедуры массажа или иглоукалывания, отметила астролог.

Отправиться в путешествие этим знакам эксперт посоветовала в маленькие, но многолюдные городки. Также хорошо им будет в местах с бушующей природой, острыми скалами, в пустыне и там, где есть возможность наблюдать рассветы.



Катерина Дятлова астролог Тельцам и Весам важно, чтобы обстановка будоражила их чувство прекрасного. В первую очередь это природа: горы, парки, сады, фермы. Им нравятся покрытые зеленью и продуваемые со всех сторон ветрами пространства. А также городки, в которых мало людей и чувствуется дух времени.

Кроме того, зарядиться энергией этим знакам помогают походы на выставки, в музеи, галереи, театры, мастерские искусств, изысканные рестораны. И в места, где можно посмотреть различные мастер-классы.

Близнецы и Девы любят наполненные впечатлениями путешествия, о которых потом всем захочется рассказывать. Например, им понравятся длительные поездки в доме на колесах, на яхте, в поезде, подчеркнула эксперт.

Также? по ее мнению, эти знаки заряжаются энергией в местах, позволяющих изучать людей: на шумной улице, в библиотеках, книжных магазинах, в транспорте. "Плюс там, где есть возможность что-то поделать руками: различные мастерские, гаражи. А если они сами многое сделали в собственном доме, он тоже станет их местом силы", – отметила Дятлова.

Для Раков и Львов главное место силы – это Родина, родной дом и то пространство, в котором живет их семья, рассказала астролог. Но они также заряжаются энергией, когда гуляют по центральным площадям, посещают рестораны национальной кухни, концерты, шоу, караоке, казино, цирк, кино.

По мнению астролога, по душе этим знакам и спонтанные прогулки по новым местам, а также народные или гастрономические фестивали и праздники, ярмарки и базары.



Катерина Дятлова астролог Стрельцов и Рыб заряжают энергией бесконечные природные пространства и водоемы. Им по душе забытые места, поглощенные природой и с минимальным количеством людей.

Люди этих знаков смогут почувствовать прилив сил, гуляя по древним историческим развалинам, кладбищам, святым местам, рядом с вулканами или на диком острове, считает астролог. Также по ее словам, им нравятся дома с панорамными окнами и шикарными видами, интерьеры или улицы с яркими цветами.

Козерогам и Водолеям для восстановления сил важно иметь свой, отгороженный от всех, уголок в доме. Но при этом они заряжаются энергией и в компании друзей, в любых местах коллективных сборищ, а также на любимой работе, отметила астролог.

Им нравятся продуманные умные дома и города с аккуратными рядами зданий, высокие горные склоны, серпантины и реки, каменные кладки, пляжи с галькой и скалами, балконы, крыши, самые верхние этажи, чердаки и узкие переулки. Их внимание привлекают старинные храмы и готические соборы, современная и средневековая архитектура, памятники и винодельни.

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