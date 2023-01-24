Астролог объяснила, как воспользоваться выходом Урана из ретроградности

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Выход из ретрограда станет удачным временем для заработка с помощью современных форм занятости и демонстрации творчества. Об этом Москве 24 рассказала астролог Юлиана Гридневская.

22 января Уран вышел из ретроградного состояния, теперь до середины апреля все планеты будут двигаться прямо. Это значит, что предстоящие месяцы надо максимально использовать для достижения намеченных целей, сказала Гридневская. По ее мнению, сейчас этому способствуют все энергии Вселенной.

"Так как Уран пока еще в Тельце, для взаимодействия с миром хорошо использовать прогрессивные методы. В том числе для улучшения материального положения. Самое время осваивать интернет-платформы и активно изучать возможности заработка с помощью удаленной деятельности", – отметила астролог.





Юлиана Гридневская астролог В ближайшие дни в жизни могут происходить такие повороты, которые будут похожи на чудо. У многих появятся неожиданные шансы и стремление искать необычные подходы к решению задач.

По словам астролога, в этот период можно получить согласие даже там, где до этого категорически отказывали. Поэтому наступило время отстаивать свои идеи с начальством и влиятельными лицами. Также это хороший период для демонстрации творческих произведений, которые раньше не решались никому показывать. Кроме того, можно планировать переход на новую работу и начинать поиск финансирования проектов, отметила Гридневская.

Начало весны будет заряжено энергиями, которые не дадут пребывать в спокойствии. Поэтому нужно заранее настроиться на обновления и постараться самим создать условия для новых знаний и впечатлений, посоветовала астролог.

Ранее астропсихолог Елена Исаева посоветовала загадывать желания в первые три дня после новолуния с помощью чека изобилия. В нем надо написать, что хочется получить, однако формулировка должна звучать в настоящем времени. При этом важно называть конкретный срок исполнения загаданного, добавила Исаева.



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