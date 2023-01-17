Астролог назвала лучшие дни в январе для косметологических процедур

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Благоприятный период для процедур, связанных с уходом за лицом, волосами и телом, наступит с 23 по 31 января. Об этом Москве 24 рассказала астролог Оксана Рудая.

Это будут дни растущей Луны – они отлично подходят для всего, что направлено на оздоровление и рост, объяснила она. Имеет смысл стричься, красить волосы, делать маски и общеукрепляющие массажи.



Оксана Рудая астролог Самое удачное время для наведения красоты – 19-го до обеда (12:00. – Прим. ред.), 24-го после обеда и весь день 27 января.

17 и 18 января, когда Луна еще убывает, больше подходят для процедур, помогающих от чего-то избавиться, подчеркнула астролог. Например, удаления волос на теле, лимфодренажного и антицеллюлитного массажа, обертываний, сведения тату, детокса, липосакции, пластических операций по удалению лишней кожи и так далее.

Астролог предупредила, что какие-либо серьезные процедуры нельзя проводить в новолуние, а именно в период с 20 по 22 января. В эти дни лучше не делать инъекции, пилинги, пластические и стоматологические операции.

"Это время в целом будет неблагоприятным для уходовых процедур. Также неудачными в этом плане станут дообеденные часы 18-го числа", – отметила Рудая.

При этом она напомнила, что все это общие рекомендации. При планировании оперативных вмешательств, сложных пластических операций лучше подходить к вопросу индивидуально и анализировать натальную карту человека. Это поможет определить благоприятные дни для проведения процедуры конкретно ему.

Ранее астролог, астропсихолог Тиана Атлас рассказала, что по расположению планеты Марс в натальной карте можно понять, какие виды спорта подходят человеку больше всего. Например, если Марс в Тельце, идеально будет заняться силовыми тренировками, тяжелой атлетикой, а также танцами или гимнастикой.

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