Хиромант объяснила, связана ли короткая линия жизни с ранней смертью

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Короткая линия жизни далеко не всегда говорит о ранней смерти. Об этом Москве 24 рассказала хиромант Татьяна Чурон.

По ее словам, линия берет начало от края ладони между указательным и большим пальцами и опускается вниз, огибая бугорок Венеры (так называют выступ у основания большого пальца). По ней специалисты определяют общее состояние здоровья и энергии, а также смотрят важнейшие события, объяснила хиромант.

Непродолжительную жизнь эта линия может предвещать, только если она одинаково короткая на обеих ладонях, не обрывается, и на ней нет других знаков. В таком случае хиромант обращает внимание на другие признаки, сказала эксперт.





Татьяна Чурон хиромант Например, короткая линия сердца предупреждает, что дело может быть в его остановке. Знаки на линии головы говорят о возможной гибели из-за травмы, а на линии судьбы – например, в результате аварии или нападения.

Если длина линии жизни на ладонях разная, важно смотреть, на какой именно она короче. При анализе учитывают, что на левой руке отображается дарованное при рождении, на правой – будущие достижения. Короткая линия только на левой ладони означает, что жизнь будет довольно долгой, так как энергия с возрастом только усиливается. Если же на правой, это предостережение более внимательно относиться к здоровью.

Знаки в виде крестов и комет на линии жизни предупреждают, что в целом надо быть осмотрительнее, отметила хиромант. Когда она просто прерывается и через промежуток продолжается, речь может идти об утрате интереса к жизни. Например, из-за потери близкого, уточнила Чурон.

Ранее специалист по натуральным камням, астролог, психолог Наталия Морякова рассказала, что оставаться в ресурсе весь 2023 год помогут аметист, цитрин и горный хрусталь. С ними будет проще сохранить и пополнить запасы внутренней энергии и направить ее в нужное русло, отметила эксперт.



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